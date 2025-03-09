Ко дню рождения Шевченко состоялось вручение нацпремии - фото

Президент Украины и Первая леди, а также гости церемонии вручения. Фото: Telegram/Елена Зеленская

В Украине в воскресенье, 9 марта, вспоминают об украинском поэте Тарасе Шевченко в его день рождения. Также сегодня состоялось награждение национальной премии имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщила Первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram.

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Первая леди поздравила и поблагодарила всех нынешних лауреатов премии:

режиссера-постановщика Василию Вовкуну;

поэта Юрия Издрика;

художницу Жанну Кадырову;

журналиста Павлу Казарину;

мастеров петриковской росписи Валентину Карпец-Ермолаеву, Андрею Пикуша, Марию Пикуш и Наталью Рыбак;

скрипачку Богдану Пивненко;

режиссера Александру Санину;

оператора Сергею Михальчуку;

композитора Алле Загайкевич;

композитора Александру Шимко.

Гости церемонии. Фото: Telegram/Елена Зеленская

Лауреаты премии. Фото: Telegram/Елена Зеленская

Зеленская поблагодарила всех украинских художников и деятелей культуры, которые находят в себе силы, чтобы творить для людей.

"Творить то, что дает защиту каждому украинскому сердцу, когда трудно, когда страшно, когда больно. Творить то, что оберегает нашу идентичность, то, что никогда не смогут у нас забрать", — добавила она.

Скриншот поста Зеленской

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали о жизни и достижениях Тараса Шевченко.

Также к Шевченковским дням редакция Новини.LIVE подготовила фоторепортаж с Тарасовой горы в Каневе.