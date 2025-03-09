Тарасова гора у Каневі — фоторепортаж

Тарасова гора у Каневі. Новини.LIVE/Олена Халік

Щороку 9 та 10 березня в Україні відбуваються Шевченківські дні. Це дві дати, що припадають на роковини народження і смерті видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка.

До Шевченківських днів редакція Новини.LIVE підготувала фоторепортаж з Тарасової гори.

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Тарасова гора у Каневі. Новини.LIVE/Олена Халік

Тарасова гора — фоторепортаж до Шевченківських днів

Тарасова гора (її ще називають Чернеча гора) — це гора, що розташована в місті Канів. Вона є складовою частиною Шевченківського національного заповідника "Тарасова гора", місцем поховання українського поета Тараса Шевченка.

Тарасова гора розтягнулась на 70 км вздовж Дніпра. Ця гора є однією з найвищих у Каневі. Вона являє собою заокруглений прибережний виступ з дуже крутими схилами між двома ярами — Меланчиним потоком і Крутим ярком, який відмежовує гору зі сходу.

З північного сходу і з півночі гора межує з Дніпровою долиною, а на півдні вона переходить в тилову гору, яка двома пагорбами підноситься значно вище Тарасової й огороджується з півдня правим відгалуженням яру Меланчиного потоку Гнила Круча і на північному схилі закінчується крутими порізаними схилами.

Тарасова гора у Каневі. Новини.LIVE/Олена Халік

Тарасова гора у Каневі. Новини.LIVE/Олена Халік

Тарасова гора у Каневі. Новини.LIVE/Олена Халік

Тарас Шевченко і гора

Новітня історія Чернечої гори розпочалася у травні 1861 року, коли на ній перепоховали українського поета Тараса Шевченка. Канівці перейменували гору на Тарасову.

Влітку 1884 року за народні кошти на Тарасовій горі збудували перший народний музей Кобзаря — Тарасову світлицю, впорядкували його могилу і встановили монументальний чавунний пам'ятник-хрест за проєктом академіка архітектури Віктора Сичугова.

А в червні 1918 року було визнано могилу Тараса Шевченка національною власністю.

Тарасова гора у Каневі. Новини.LIVE/Олена Халік

Тарасова гора у Каневі. Новини.LIVE/Олена Халік

Сучасного вигляду Шевченківський меморіал набув влітку 1939 року зі встановленням на могилі Кобзаря бронзового пам'ятника і спорудженням літературно-меморіального музею.

Біля підніжжя гори розташований відбудований річковий вокзал з пристанню. Перед сходами облаштовано майданчик для відвідувачів з автостоянкою, штучною водоймою та розкладками з сувенірами для туристів.

Сходи на гору нараховують 392 сходинки, вони ведуть на самий верх, до пам'ятника. На прольотах сходів розташовані майданчики для відпочинку. На самій горі облаштовано майдан перед могилою Шевченка та музеєм.

Тарасова гора у Каневі. Новини.LIVE/Олена Халік

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