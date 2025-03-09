Тарасова гора в Каневе — фоторепортаж

Тарасова гора в Каневе. Новини.LIVE/Елена Халик

Ежегодно 9 и 10 марта в Украине проходят Шевченковские дни. Это две даты, приходящиеся на годовщину рождения и смерти выдающегося украинского писателя Тараса Григорьевича Шевченко.

К Шевченковским дням редакция Новини.LIVE подготовила фоторепортаж с Тарасовой горы.

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Тарасова гора в Каневе. Новини.LIVE/Елена Халик

Тарасова гора — фоторепортаж к Шевченковским дням

Тарасова гора (ее еще называют Чернечья гора) — это гора, расположенная в городе Канев. Она является составной частью Шевченковского национального заповедника "Тарасова гора", местом захоронения украинского поэта Тараса Шевченко.

Тарасова гора растянулась на 70 км вдоль Днепра. Эта гора является одной из самых высоких в Каневе. Она представляет собой закругленный прибрежный выступ с очень крутыми склонами между двумя оврагами — Меланчиным потоком и Крутым оврагом, который отделяет гору с востока.

С северо-востока и с севера гора граничит с Днепровской долиной, а на юге она переходит в тыловую гору, которая двумя холмами возвышается значительно выше Тарасовой и ограждается с юга правым ответвлением оврага Меланчиного потока Гнилая Круча и на северном склоне заканчивается крутыми изрезанными склонами.

Тарасова гора в Каневе. Новини.LIVE/Елена Халик

Тарасова гора в Каневе. Новини.LIVE/Елена Халик

Тарасова гора в Каневе. Новини.LIVE/Елена Халик

Тарас Шевченко и гора

Новейшая история Чернечьей горы началась в мае 1861 года, когда на ней перезахоронили украинского поэта Тараса Шевченко. Каневцы переименовали гору в Тарасову.

Летом 1884 года за народные средства на Тарасовой горе построили первый народный музей Кобзаря — Тарасову светлицу, упорядочили его могилу и установили монументальный чугунный памятник-крест по проекту академика архитектуры Виктора Сычугова.

А в июне 1918 года было признано могилу Тараса Шевченко национальной собственностью.

Тарасова гора в Каневе. Новини.LIVE/Елена Халик

Тарасова гора в Каневе. Новини.LIVE/Елена Халик

Современный вид Шевченковский мемориал приобрел летом 1939 года с установлением на могиле Кобзаря бронзового памятника и сооружением литературно-мемориального музея.

У подножия горы расположен отстроенный речной вокзал с пристанью. Перед лестницей обустроена площадка для посетителей с автостоянкой, искусственным водоемом и раскладками с сувенирами для туристов.

Лестница на гору насчитывает 392 ступеньки, они ведут на самый верх, к памятнику. На пролетах лестницы расположены площадки для отдыха. На самой горе обустроена площадь перед могилой Шевченко и музеем.

Тарасова гора в Каневе. Новини.LIVE/Елена Халик

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