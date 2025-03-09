Сьогодні день народження Тараса Шевченка — цікаві факти

Тарас Шевченко. Фото: відкриті джерела

В Україні щороку 9 березня згадують про українського поета Тараса Шевченка, який народився у цей день. Він став однією з найперших постатей української літератури за весь час.

У матеріалі Новини.LIVE розповімо про життя та здобутки Тараса Шевченка.

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Життя та творчість Шевченка

Тарас Шевченко — український поет та художник, який народився 9 березня 1814 року у селі Моринці Черкаської області в кріпацькій родині. З дитинства він проявляв здібності до малювання, а в 1838 році його викупив з кріпацтва художник Карл Брюллов — це дало можливість Шевченку навчатися в Академії мистецтв.

Його найвідомішими роботами є:

""Кобзар" — основний збірник поезій, який включає твори про соціальну нерівність, волю та національну гідність;

"Гайдамаки" — поема, яка описує визвольну боротьбу українців у вісімнадцятому столітті;

"Катерина" — поема про соціальні негаразди і страждання жінки;

"Заповіт" — його знаменитий вірш, який закликає до боротьби за волю і незалежність України.

Внесок в українську державність

Тарас Шевченко. Фото: відкриті джерела

Тарас Шевченко вважається основоположником нової української літератури. Водночас як художник він створив понад 800 робіт, велика кількість з яких стала класикою живопису.

У своїх творах поет порушував питання національної ідентичності, соціальної справедливості та боротьби за свободу. У "Кобзарі" він пропагував ідеї національної свідомості, боротьби за волю та визволення від імперської влади.

Також він активно виступав проти соціальної несправедливості, кріпосного права, знущань з українського народу. Шевченко був учасником Кирило-Мефодіївського товариства — таємної організації, яка прагнула відновити незалежність України та створити федерацію слов’янських народів.

Поет та художник вважав, що нація може існувати лише через свою культуру, мову та історію. Тому його творчість стала важливим елементом формування української національної самосвідомості.

Цікаві факти про Шевченка

Тарас Шевченко. Фото: відкриті джерела

Шевченко був дуже талановитим художником, тому його роботи були на виставках у престижних галереях Європи. А першу поезію він написав у 24 роки.

Крім того, він активно виступав проти кріпосного права, що стало наслідком його арешту та заслання в Сибір на десять років. Це ув'язнення сильно вплинуло на його здоров'я та після повернення до України він був ослаблений. Він помер 10 березня 1861 року від хвороби серця та загального виснаження. Похований поет на Чернечій горі у Каневі на березі Дніпра.

Місце поховання Шевченка. Фото: Вікіпедія

Раніше у матеріалі Новини.LIVE показали, який вигляд мав би Тарас Шевченко в сучасному світі на думку штучного інтелекту.

А 25 лютого було 154 роки від дня народження української письменниці Лесі Українки.