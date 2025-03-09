Сегодня день рождения Тараса Шевченко - интересные факты

"Борітеся — поборете": сегодня день рождения Тараса Шевченко
В Украине ежегодно 9 марта вспоминают об украинском поэте Тарасе Шевченко, который родился в этот день. Он стал одной из самых первых фигур украинской литературы за все время.
В материале Новини.LIVE расскажем о жизни и достижениях Тараса Шевченко.
Жизнь и творчество Шевченко
Тарас Шевченко — украинский поэт и художник, который родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области в крепостной семье. С детства он проявлял способности к рисованию, а в 1838 году его выкупил из крепостничества художник Карл Брюллов — это дало возможность Шевченко учиться в Академии художеств.
Его самыми известными работами являются:
- "Кобзар" — основной сборник стихов, который включает произведения о социальном неравенстве, свободе и национальном достоинстве;
- "Гайдамаки" — поэма, описывающая освободительную борьбу украинцев в восемнадцатом веке;
- "Катерина" — поэма о социальных проблемах и страданиях женщины;
- "Завещание" — его знаменитое стихотворение, призывающее к борьбе за свободу и независимость Украины.
Вклад в украинскую государственность
Тарас Шевченко считается основоположником новой украинской литературы. В то же время как художник он создал более 800 работ, большое количество из которых стало классикой живописи.
В своих произведениях поэт поднимал вопросы национальной идентичности, социальной справедливости и борьбы за свободу. В "Кобзаре" он пропагандировал идеи национального сознания, борьбы за свободу и освобождение от имперской власти.
Также он активно выступал против социальной несправедливости, крепостного права, издевательств над украинским народом. Шевченко был участником Кирилло-Мефодиевского общества — тайной организации, которая стремилась восстановить независимость Украины и создать федерацию славянских народов.
Поэт и художник считал, что нация может существовать только через свою культуру, язык и историю. Поэтому его творчество стало важным элементом формирования украинского национального самосознания.
Интересные факты о Шевченко
Шевченко был очень талантливым художником, поэтому его работы были на выставках в престижных галереях Европы. А первую поэзию он написал в 24 года.
Кроме того, он активно выступал против крепостного права, что стало следствием его ареста и ссылки в Сибирь на десять лет. Это заключение сильно повлияло на его здоровье и после возвращения в Украину он был ослаблен. Он умер 10 марта 1861 года от болезни сердца и общего истощения. Похоронен поэт на Чернечей горе в Каневе на берегу Днепра.
Ранее в материале Новини.LIVE показали, как выглядел бы Тарас Шевченко в современном мире по мнению искусственного интеллекта.
А 25 февраля было 154 года со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки.
Читайте Новини.LIVE!