Сегодня день рождения Тараса Шевченко - интересные факты

Тарас Шевченко. Фото: открытые источники

В Украине ежегодно 9 марта вспоминают об украинском поэте Тарасе Шевченко, который родился в этот день. Он стал одной из самых первых фигур украинской литературы за все время.

В материале Новини.LIVE расскажем о жизни и достижениях Тараса Шевченко.

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Жизнь и творчество Шевченко

Тарас Шевченко — украинский поэт и художник, который родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области в крепостной семье. С детства он проявлял способности к рисованию, а в 1838 году его выкупил из крепостничества художник Карл Брюллов — это дало возможность Шевченко учиться в Академии художеств.

Его самыми известными работами являются:

"Кобзар" — основной сборник стихов, который включает произведения о социальном неравенстве, свободе и национальном достоинстве;

"Гайдамаки" — поэма, описывающая освободительную борьбу украинцев в восемнадцатом веке;

"Катерина" — поэма о социальных проблемах и страданиях женщины;

"Завещание" — его знаменитое стихотворение, призывающее к борьбе за свободу и независимость Украины.

Вклад в украинскую государственность

Тарас Шевченко. Фото: открытые источники

Тарас Шевченко считается основоположником новой украинской литературы. В то же время как художник он создал более 800 работ, большое количество из которых стало классикой живописи.

В своих произведениях поэт поднимал вопросы национальной идентичности, социальной справедливости и борьбы за свободу. В "Кобзаре" он пропагандировал идеи национального сознания, борьбы за свободу и освобождение от имперской власти.

Также он активно выступал против социальной несправедливости, крепостного права, издевательств над украинским народом. Шевченко был участником Кирилло-Мефодиевского общества — тайной организации, которая стремилась восстановить независимость Украины и создать федерацию славянских народов.

Поэт и художник считал, что нация может существовать только через свою культуру, язык и историю. Поэтому его творчество стало важным элементом формирования украинского национального самосознания.

Интересные факты о Шевченко

Тарас Шевченко. Фото: открытые источники

Шевченко был очень талантливым художником, поэтому его работы были на выставках в престижных галереях Европы. А первую поэзию он написал в 24 года.

Кроме того, он активно выступал против крепостного права, что стало следствием его ареста и ссылки в Сибирь на десять лет. Это заключение сильно повлияло на его здоровье и после возвращения в Украину он был ослаблен. Он умер 10 марта 1861 года от болезни сердца и общего истощения. Похоронен поэт на Чернечей горе в Каневе на берегу Днепра.

Место захоронения Шевченко. Фото: Википедия

Ранее в материале Новини.LIVE показали, как выглядел бы Тарас Шевченко в современном мире по мнению искусственного интеллекта.

А 25 февраля было 154 года со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки.