Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Україні вручили премію Шевченка — хто отримав arrow

В Україні вручили премію Шевченка — хто отримав

9 березня 2025 15:55
Євгенія Брюховецька - редактор
До дня народження Шевченка відбулося вручення нацпремії — фото
Президент України та Перша леді, а також гості церемонії вручення. Фото: Telegram/Олена Зеленська
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у неділю, 9 березня, згадують про українського поета Тараса Шевченка в його день народження. Також сьогодні відбулося нагородження національної премії імені Тараса Шевченка.

Про це повідомила Перша леді України Олена Зеленська у Telegram.

Читайте також:

Вручення премії Шевченка 

Перша леді привітала та подякувала всім цьогорічним лауреатам премії:

  • режисерові-постановнику Василю Вовкуну; 
  • поетові Юрію Іздрику;
  • художниці Жанні Кадировій; 
  • журналістові Павлу Казаріну; 
  • майстрам петриківського розпису Валентині Карпець-Єрмолаєвій, Андрію Пікушу, Марії Пікуш та Наталії Рибак; 
  • скрипальці Богдані Півненко; 
  • режисерові Олександру Саніну; 
  • операторові Сергію Михальчуку; 
  • композиторці Аллі Загайкевич; 
  • композиторові Олександру Шимку. 
null
Гості церемонії. Фото: Telegram/Олена Зеленська
null
Лауреати премії. Фото: Telegram/Олена Зеленська

Зеленська подякувала всім українським митцям і діячам культури, які знаходять у собі сили, аби творити для людей.

"Творити те, що дає захист кожному українському серцю, коли важко, коли страшно, коли боляче. Творити те, що оберігає нашу ідентичність, те, що ніколи не зможуть у нас забрати", — додала вона.

null
Скриншот допису Зеленської

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли про життя та здобутки Тараса Шевченка.

Також до Шевченківських днів редакція Новини.LIVE підготувала фоторепортаж з Тарасової гори у Каневі.

Олена Зеленська премія Тарас Шевченко культура поет
Реклама
Реклама
Реклама