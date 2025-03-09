До дня народження Шевченка відбулося вручення нацпремії — фото

Президент України та Перша леді, а також гості церемонії вручення. Фото: Telegram/Олена Зеленська

В Україні у неділю, 9 березня, згадують про українського поета Тараса Шевченка в його день народження. Також сьогодні відбулося нагородження національної премії імені Тараса Шевченка.

Про це повідомила Перша леді України Олена Зеленська у Telegram.

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Перша леді привітала та подякувала всім цьогорічним лауреатам премії:

режисерові-постановнику Василю Вовкуну;

поетові Юрію Іздрику;

художниці Жанні Кадировій;

журналістові Павлу Казаріну;

майстрам петриківського розпису Валентині Карпець-Єрмолаєвій, Андрію Пікушу, Марії Пікуш та Наталії Рибак;

скрипальці Богдані Півненко;

режисерові Олександру Саніну;

операторові Сергію Михальчуку;

композиторці Аллі Загайкевич;

композиторові Олександру Шимку.

Гості церемонії. Фото: Telegram/Олена Зеленська

Лауреати премії. Фото: Telegram/Олена Зеленська

Зеленська подякувала всім українським митцям і діячам культури, які знаходять у собі сили, аби творити для людей.

"Творити те, що дає захист кожному українському серцю, коли важко, коли страшно, коли боляче. Творити те, що оберігає нашу ідентичність, те, що ніколи не зможуть у нас забрати", — додала вона.

Скриншот допису Зеленської

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