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Головна Новини дня Зеленський: була спроба замаху на командира "Хартії" Оболєнського

Зеленський: була спроба замаху на командира "Хартії" Оболєнського

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 14:58
Замах на Ігоря Оболєнського: Зеленський повідомив про затримання
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про спробу замаху на командира підрозділу "Хартія" Ігоря Оболєнського. Нападника та його спільника вже затримали, тривають процесуальні дії.

Про це глава держави повідомив у своєму дописі, передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів про спробу замаху на командира "Хартії"

Президент Володимир Зеленський заявив, що на командира підрозділу "Хартія" Ігоря Оболєнського була здійснена спроба замаху.

За словами глави держави, нападника та його спільника вдалося затримати. Наразі правоохоронці проводять необхідні процесуальні заходи та встановлюють усі обставини події.

Зеленський зазначив, що отримав доповідь від керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Поклада щодо ситуації.

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"Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше", — зазначив Зеленський. Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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