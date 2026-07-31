Покушение на Игоря Оболенского: Зеленский сообщил о задержании

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник уже задержаны, ведутся процессуальные действия.

Об этом глава государства сообщил в своем посте, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал о попытке покушения на командира "Хартии"

Президент Владимир Зеленский заявил, что на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского была совершена попытка покушения.

По словам главы государства, нападавшего и его сообщника удалось задержать. В настоящее время правоохранители проводят необходимые процессуальные мероприятия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Зеленский отметил, что получил доклад от руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Поклада относительно сложившейся ситуации.

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"Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам ещё сильнее", — отметил Зеленский. Новость дополняется...