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Главная Новости дня Зеленский: была попытка покушения на командира "Хартии" Оболенского

Зеленский: была попытка покушения на командира "Хартии" Оболенского

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 14:58
Покушение на Игоря Оболенского: Зеленский сообщил о задержании
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник уже задержаны, ведутся процессуальные действия.

Об этом глава государства сообщил в своем посте, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал о попытке покушения на командира "Хартии"

Президент Владимир Зеленский заявил, что на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского была совершена попытка покушения.

По словам главы государства, нападавшего и его сообщника удалось задержать. В настоящее время правоохранители проводят необходимые процессуальные мероприятия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Зеленский отметил, что получил доклад от руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Поклада относительно сложившейся ситуации.

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"Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам ещё сильнее", — отметил Зеленский. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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