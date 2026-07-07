Зеленський: битва в небі визначить результат війни з РФ

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що вирішальна фаза війни Росії проти України перемістилася з суші та моря в повітря. Тепер "битва в небі" визначить результат конфлікту.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв’ю Financial Times.

Що вирішить результат війни

Під час бесіди Зеленський зазначив, що Україні вдалося позбавити Росію перемоги на полі бою та витіснити її флот із більшої частини західної частини Чорного моря. Таким чином, визначальним театром військових дій залишився лише повітряний простір.

"Сьогодні я вважаю, що перемога в цій війні належить тому, хто розумніший. Якщо зупинити ворога на полі бою, якщо зупинити війну на суші й позбавити його панування на морі — як ми зробили з нашими військово-морськими дронами, відтіснивши російський флот — тоді наступним полем битви стане небо", — сказав президент.

Він наголосив, що "у цьому протистоянні набагато менше значення має те, чия територія більша".

"Ми вийшли в повітряний простір. А в повітрі ми вже конкурентоспроможні... Саме небо визначить результат цієї війни", — додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна посилюватиме удари по цілях усередині Росії та по окупованих нею територіях, особливо по Криму.

За його словами, психологічний вплив масштабних ударів дронів по Москві та Санкт-Петербургу, а також економічні наслідки, що посилюються, зрештою змінять розрахунки диктатора РФ Володимира Путіна.

"Коли в бік Москви полетять уже не сто дронів, а тисяча... він зрозуміє. Як тільки він почне відчувати це особисто, як тільки він почне бачити це на власні очі, ви побачите, як радники переконуватимуть його переїхати кудись за Урал. Чим далі Путін від Москви, тим ближче буде кінець війни", — заявив президент.

Водночас, окрім здатності України завдавати ударів по об’єктах у віддалених районах РФ, Зеленський назвав одну критично важливу вразливість, яка може визначити результат війни — це протиповітряна оборона.

"Залишається лише одна невідома. На жаль, це протибалістична оборона. Це головна слабкість (України — Ред.) у цьому рівнянні", — повідомив він.

Президент анонсував, що на саміті НАТО зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами Альянсу, де спробує переконати їх надати більше систем ППО — навіть тих, хто навряд чи їх надасть.

"Ми розуміємо, що кожна країна НАТО встановила обмеження на кількість ракет і систем ППО, які вона має тримати на озброєнні... Європі слід припинити проявляти недбалість у цьому питанні. Їй слід ділитися технологіями та промисловим потенціалом з іншими, бо Patriot ніколи не вистачить на всіх", — сказав глава держави, додавши, що одним із рішень могло б стати ліцензійне виробництво.

Що ще сказав Зеленський

Зеленський заявив, що коли Путін розпочав повномасштабну війну, Україна не могла перехоплювати велику кількість балістичних ракет, оскільки програми протиракетної оборони радянської епохи залишалися під контролем Москви.

Він пов’язав цю вразливість із рішенням України в 1990-х роках відмовитися від третього за величиною у світі ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу та РФ.

"Без ядерної зброї ви перестаєте бути частиною клубу, на який інші бояться напасти. Натомість ви стаєте частиною клубу, на який можна напасти", — пояснив український лідер.

Крім того, Зеленський розповів про свою телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Трамп під час телефонної розмови в суботу зазначив, що Україна "дуже добре справляється" зі своєю операцією з використанням далекобійних дронів.

На запитання, чи достатньо цього, щоб Трамп твердо став на бік України, Зеленський відповів, що, на його думку, американський лідер по-новому поглянув на війну.

"Президент Трамп хоче бути там, де панує успіх. Це пов’язано з багатьма чинниками — не лише з його особистістю, а й із майбутніми виборами, з його статусом, з його вірою в те, як можна покласти край цій війні", — підсумував Зеленський.

Що важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 6 липня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Головною ціллю ворога знову став Київ.

Згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, росіяни цієї ночі запустили по Україні понад 400 цілей. Серед них були, зокрема, балістичні ракети, і цього разу Україна не збила жодної з них.

Також ми писали, що, за словами військового аналітика Дмитра Снєгірьова, європейські ЗРК SAMP/T здатні збивати балістичні ракети не гірше, ніж американські Patriot. Він наголосив, що Україні потрібно співпрацювати з європейськими країнами.