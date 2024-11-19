Пряме фінансування бригад — Зеленський заявив про розширення можливостей

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Українським бригадам збільшать кількість прямих коштів для закупівлі дронів. Волонтери та держава забезпечують безпілотниками українських захисників на фронті, але військові краще знають свої потреби.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

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Президент зазначив, що напередодні він обговорив з командирами на фронті важливість дронів та інновацій. За його словами, військові найкраще знають, що саме їм потрібно.

"Бригадам треба більше власних коштів для того, щоб вони самостійно, без бюрократії забезпечували себе дронами. Я це підтримую, ми це обов’язково підтримаємо. І ми збільшимо прямі кошти до бригад", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що станом на сьогодні значну кількість дронів військовим дає держава. Також президент подякував волонтерам, які займаються технологічним забезпеченням українських військовослужбовців.

Нагадаємо, Німеччина невдовзі почне масово постачати Україні дрони-камікадзе. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що йдеться про 4000 ударних безпілотників компанії Helsing.

Ворожі "шахеди", які Росія використовує для обстрілу України, змінили функціонал. Тепер вони здатні коригувати свій курс через модеми 3G/LTE. Росіяни вдосконалили супутникову навігацію в нових моделях безпілотників.