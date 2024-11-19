Прямое финансирование бригад — Зеленский заявил о расширении возможностей

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украинским бригадам увеличат количество прямых средств для закупки дронов. Волонтеры и государство обеспечивают беспилотниками украинских защитников на фронте, но военные лучше знают свои потребности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

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Президент отметил, что накануне он обсудил с командирами на фронте важность дронов и инноваций. По его словам, военные лучше знают, что именно им нужно.

"Бригадам нужно больше собственных средств для того, чтобы они самостоятельно, без бюрократии обеспечивали себя дронами. Я это поддерживаю, мы это обязательно поддержим. И мы увеличим прямые средства в бригады", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день значительное количество дронов военным дает государство. Также президент поблагодарил волонтеров, которые занимаются технологическим обеспечением украинских военнослужащих.

Напомним, вскоре Германия начнет массово поставлять Украине дроны-камикадзе. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что речь идет о 4000 ударных беспилотниках компании Helsing.

Вражеские "шахеды", которые Россия использует для обстрела Украины, сменили функционал. Теперь они способны корректировать свой курс через модемы 3G/LTE. Россияне усовершенствовали спутниковую навигацию в новых моделях беспилотников.