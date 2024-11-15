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Ворожі дрони отримали новий функціонал — у чому небезпека

15 листопада 2024 17:01
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Дрони-камікадзе Shahed-136 отримали новий функціонал
Дрон росіян у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Дрони-камікадзе Shahed-136, які Росія використовує для обстрілу України, тепер здатні коригувати свій курс через модеми 3G/LTE. Російські загарбники вдосконалили супутникову навігацію в нових моделях безпілотників.

Про це повідомив Telegram-канал "Полковник ГШ" у п'ятницю, 15 листопада.

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Повідомляється, що останні дослідження показали, що дрони оснащені технологією RTK (Real Time Kinematic), яка дозволяє визначати місцезнаходження з точністю до міліметрів через інтернет у режимі реального часу. При цьому оператор дрона може знаходитися безпосередньо в Росії.

Карту покриття RTK в Україні можна знайти у відкритому доступі. Варто зазначити, поблизу Києва налічується щонайменше десять таких зон.

"РЕБ та спуффінг в такому випадку не працюють. Потрібне системне рішення для або по відключенню абонентів мобільної мережі", — говориться у повідомленні.

дрони
Карта покриття RTK. Фото: Полковник ГШ
компоненти
Блок з модемами 3G/LTE. Фото: Полковник ГШ
компоненти дронів
Модем 3G/LTE. Фото: Полковник ГШ
таблиця
Таблиця. Фото: Полковник ГШ

Раніше ми повідомляли, що російські війська почали використовувати безпілотники Shahed-136 з термобаричними боєголовками.

Нагадаємо, що відтепер безпілотники Shahed-136 набирають вищу висоту та мають більшу швидкість.

Україна технології дрон Шахід-136 військові дії війна в Україні

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