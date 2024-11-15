Дроны-камикадзе Shahed-136 получили новый функционал

Вражеские дроны получили новый функционал — в чем опасность
Дроны-камикадзе Shahed-136, которые Россия использует для обстрела Украины, теперь способны корректировать свой курс через модемы 3G/LTE. Российские захватчики усовершенствовали спутниковую навигацию в новых моделях беспилотников.
Об этом сообщил Telegram-канал "Полковник ГШ" в пятницу, 15 ноября.
Новое оснащение российских дронов
Сообщается, что последние исследования показали, что дроны оснащены технологией RTK (Real Time Kinematic), позволяющей определять местонахождение с точностью до миллиметров через интернет в режиме реального времени. При этом оператор дрона может находиться непосредственно в России.
Карту покрытия RTK можно найти в открытом доступе. Стоит отметить, что вблизи Киева насчитывается по меньшей мере десять таких зон.
"РЭБ и спуффинг в таком случае не работают. Нужно системное решение относительно отключения абонентов мобильной сети", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что российские войска начали использовать беспилотники Shahed-136 с термобарическими боеголовками.
Напомним, что теперь беспилотники Shahed-136 набирают более высокую высоту и имеют большую скорость.
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