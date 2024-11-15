Дроны-камикадзе Shahed-136 получили новый функционал

Дрон россиян в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Дроны-камикадзе Shahed-136, которые Россия использует для обстрела Украины, теперь способны корректировать свой курс через модемы 3G/LTE. Российские захватчики усовершенствовали спутниковую навигацию в новых моделях беспилотников.

Об этом сообщил Telegram-канал "Полковник ГШ" в пятницу, 15 ноября.

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Сообщается, что последние исследования показали, что дроны оснащены технологией RTK (Real Time Kinematic), позволяющей определять местонахождение с точностью до миллиметров через интернет в режиме реального времени. При этом оператор дрона может находиться непосредственно в России.

Карту покрытия RTK можно найти в открытом доступе. Стоит отметить, что вблизи Киева насчитывается по меньшей мере десять таких зон.

"РЭБ и спуффинг в таком случае не работают. Нужно системное решение относительно отключения абонентов мобильной сети", — говорится в сообщении.

Карта покрытия RTK. Фото: Полковник ГШ

Блок с модемами 3G/LTE. Фото: Полковник ГШ

Модем 3G/LTE. Фото: Полковник ГШ

Таблица. Фото: Полковник ГШ

Ранее мы сообщали, что российские войска начали использовать беспилотники Shahed-136 с термобарическими боеголовками.

Напомним, что теперь беспилотники Shahed-136 набирают более высокую высоту и имеют большую скорость.