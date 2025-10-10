Зеленський анонсував наступний візит до США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців 2025 року і завдань на наступні три місяці. Глава держави анонсував візит української делегації до Сполучених Штатів Америки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський анонсував візит до США та розповів про подальші плани

Провів нараду щодо нашої міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці.

Перше – аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі Сполученими Штатами і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, і це не лише перемовини щодо вступу України у Євросоюз, а й програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм, як PURL та SAFE. Окремо й детально – щодо спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки нашої оборони і відновлення після російських ударів. Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб Росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично.

Готуємо візит нашої делегації до Сполучених Штатів. Будуть Премʼєр-міністр України, керівник Офісу, уповноважений щодо санкційної політики. Буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей. Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод.

Я вдячний кожному партнеру, який уже приєднався до програми PURL, і доручив працювати з країнами, зокрема, Центральної та Південної Європи, щоб і з їхнього боку також була ця надважлива підтримка нашого захисту й водночас продуктивних відносин із США. Програма PURL дає можливість купувати такі безперечно важливі речі, як ракети для "петріотів", "хаймарсів", і робить інтерес Сполучених Штатів до співпраці з Європою більш змістовним.

Урядовці доповіли детально щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів. Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно. Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами – я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд. Також розраховуємо на підтримку деяких інших партнерів, і я доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов. Фактично ми знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості.

Як ми і говорили, у перемовинах з ЄС щодо членства України ми вже цього року будемо готові до відкриття всіх кластерів. Продовжуємо працювати з Євросоюзом на всіх рівнях, щоб забезпечити рух саме так, як заслуговує на це кожна країна, яка виконує зобовʼязання. Україна виконує свою частину зобовʼязань, і ми очікуємо такої ж повноцінної роботи з європейського боку. Бачимо відповідні політичні можливості.

Доручив також активізувати роботу щодо санкцій, і ключовою мішенню санкцій повинні бути саме доходи Росії від нафти та їхня здатність купувати нові компоненти для виробництва дронів і ракет. Жоден дрон, жодна ракета не могли би бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів і спеціального обладнання з інших країн. Розуміємо, які напрями тиску можуть спрацювати найбільш ефективно. Готуємо відповідні перемовини та контакти.

Слава Україні!

