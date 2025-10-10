Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал визит украинской делегации в США

Зеленский анонсировал визит украинской делегации в США

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 16:39
Зеленский анонсировал следующий визит в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по международной работе за девять месяцев 2025 года и задач на следующие три месяца. Глава государства анонсировал визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленський нарада
Зеленский проводит совещание 10 октября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский рассказал о дальнейших планах

Сегодня, 10 октября, Владимир Зеленский провел совещание по международной работе Украины за девять месяцев года и задач на следующие три месяца.

Во время совещания были обсуждены:

  • Первое — аудит выполнения договоренностей, и прежде всего по оборонным пакетам и поддержке нашей устойчивости, в частности энергетики.
  • Второе — отношения с Соединенными Штатами и переговорный трек ради прекращения войны.
  • Третье — европейское направление, и это не только переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но и программы двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейские инвестиции в украинское оборонное производство, развитие совместных производств на территории партнеров и реализация таких программ, как PURL и SAFE.

Отдельно и подробно во время совещания говорили о направлении российских замороженных активов для полноценной поддержки обороны Украины и восстановления после российских ударов.

"Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо, чтобы Россия платила за войну, которую начала, затягивает и ведет откровенно террористически", — отметил Зеленский.

Зеленский анонсировал визит в США — детали

Зеленский отметил, что сейчас идет подготовка визита украинской делегации в США.

"Готовим визит нашей делегации в Соединенные Штаты. Будут Премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и значительный компонент визита по линии Министерства обороны Украины и СНБО.

Формируем план встреч. Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог с Америкой по этим соглашениям", — рассказал глава государства.

Кроме того, Зеленский поблагодарил каждого партнера, который уже присоединился к программе PURL, и поручил работать со странами, в частности, Центральной и Южной Европы, чтобы и с их стороны также была эта важнейшая поддержка нашей защиты и одновременно продуктивных отношений с США.

Президент отметил, что программа PURL дает возможность покупать такие бесспорно важные вещи, как ракеты для "петриотов", "хаймарсов", и делает интерес Соединенных Штатов к сотрудничеству с Европой более содержательным.

Зеленский о потребностях энергетики и восстановлении после атак РФ

Сегодня, во время совещания, чиновники доложили подробно о потребностях энергетики и восстановления после российских ударов.

Зеленский отметил, уже удалось определить перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно, и оперативно. По его словам, уже есть весомые договоренности с Норвегией, с Нидерландами.

"Надо все полностью реализовать на уровне команд. Также рассчитываем на поддержку некоторых других партнеров, и я поручил контактировать с ними непосредственно и доложить об итогах разговоров. Фактически мы знаем, какие шаги обеспечат для Украины достаточную поддержку устойчивости", — сказал президент.

Зеленский о членстве Украины в ЕС

"Как мы и говорили, в переговорах с ЕС относительно членства Украины мы уже в этом году будем готовы к открытию всех кластеров. Продолжаем работать с Евросоюзом на всех уровнях, чтобы обеспечить движение именно так, как заслуживает этого каждая страна, которая выполняет обязательства.

Украина выполняет свою часть обязательств, и мы ожидаем такой же полноценной работы с европейской стороны. Видим соответствующие политические возможности", — отметил Зеленский.

Кроме того, он поручил также активизировать работу по санкциям. По его словам, ключевой мишенью санкций должны быть именно доходы России от нефти и их способность покупать новые компоненты для производства дронов и ракет.

Украинский лидер подчеркнул, что ни один дрон, ни одна ракета не могли бы быть произведены Россией самостоятельно без импорта критических компонентов и специального оборудования из других стран.

"Понимаем, какие направления давления могут сработать наиболее эффективно. Готовим соответствующие переговоры и контакты", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ по критической инфраструктуре Украины 10 октября.

Ранее Зеленский рассказал, как Украина использует замороженные активы России.

Владимир Зеленский США Украина политики война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации