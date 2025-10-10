Зеленский анонсировал следующий визит в США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по международной работе за девять месяцев 2025 года и задач на следующие три месяца. Глава государства анонсировал визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский проводит совещание 10 октября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский рассказал о дальнейших планах

Сегодня, 10 октября, Владимир Зеленский провел совещание по международной работе Украины за девять месяцев года и задач на следующие три месяца.

Во время совещания были обсуждены:

Первое — аудит выполнения договоренностей, и прежде всего по оборонным пакетам и поддержке нашей устойчивости, в частности энергетики.

— отношения с Соединенными Штатами и переговорный трек ради прекращения войны. Третье — европейское направление, и это не только переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но и программы двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейские инвестиции в украинское оборонное производство, развитие совместных производств на территории партнеров и реализация таких программ, как PURL и SAFE.

Отдельно и подробно во время совещания говорили о направлении российских замороженных активов для полноценной поддержки обороны Украины и восстановления после российских ударов.

"Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо, чтобы Россия платила за войну, которую начала, затягивает и ведет откровенно террористически", — отметил Зеленский.

Зеленский анонсировал визит в США — детали

Зеленский отметил, что сейчас идет подготовка визита украинской делегации в США.

"Готовим визит нашей делегации в Соединенные Штаты. Будут Премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и значительный компонент визита по линии Министерства обороны Украины и СНБО.

Формируем план встреч. Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог с Америкой по этим соглашениям", — рассказал глава государства.

Кроме того, Зеленский поблагодарил каждого партнера, который уже присоединился к программе PURL, и поручил работать со странами, в частности, Центральной и Южной Европы, чтобы и с их стороны также была эта важнейшая поддержка нашей защиты и одновременно продуктивных отношений с США.

Президент отметил, что программа PURL дает возможность покупать такие бесспорно важные вещи, как ракеты для "петриотов", "хаймарсов", и делает интерес Соединенных Штатов к сотрудничеству с Европой более содержательным.

Зеленский о потребностях энергетики и восстановлении после атак РФ

Сегодня, во время совещания, чиновники доложили подробно о потребностях энергетики и восстановления после российских ударов.

Зеленский отметил, уже удалось определить перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно, и оперативно. По его словам, уже есть весомые договоренности с Норвегией, с Нидерландами.

"Надо все полностью реализовать на уровне команд. Также рассчитываем на поддержку некоторых других партнеров, и я поручил контактировать с ними непосредственно и доложить об итогах разговоров. Фактически мы знаем, какие шаги обеспечат для Украины достаточную поддержку устойчивости", — сказал президент.

Зеленский о членстве Украины в ЕС

"Как мы и говорили, в переговорах с ЕС относительно членства Украины мы уже в этом году будем готовы к открытию всех кластеров. Продолжаем работать с Евросоюзом на всех уровнях, чтобы обеспечить движение именно так, как заслуживает этого каждая страна, которая выполняет обязательства.

Украина выполняет свою часть обязательств, и мы ожидаем такой же полноценной работы с европейской стороны. Видим соответствующие политические возможности", — отметил Зеленский.

Кроме того, он поручил также активизировать работу по санкциям. По его словам, ключевой мишенью санкций должны быть именно доходы России от нефти и их способность покупать новые компоненты для производства дронов и ракет.

Украинский лидер подчеркнул, что ни один дрон, ни одна ракета не могли бы быть произведены Россией самостоятельно без импорта критических компонентов и специального оборудования из других стран.

"Понимаем, какие направления давления могут сработать наиболее эффективно. Готовим соответствующие переговоры и контакты", — резюмировал Зеленский.

