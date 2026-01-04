Відео
Зеленський анонсував важливий дипломатичний тиждень для України

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 20:09
Зеленський анонсував зустрічі в Європі щодо миру — звернення
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський анонсував низку важливих дипломатичних зустрічей в Європі наступного тижня. Глава держави зазначив, що Україна готується до двох варіантів закінчення переговорів — і до дипломатичних, і до оборони, у разі якщо Росія відмовиться від миру.

Про це український лідер сказав під час свого вечірнього звернення в неділю, 4 січня.

"Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня — будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
