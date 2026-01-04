Зеленский анонсировал встречи в Европе по миру — обращение

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский анонсировал ряд важных дипломатических встреч в Европе на следующей неделе. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к миру, но будет готова и к обороне, если Россия откажется прекратить войну.

Об этом украинский лидер заявил во время своего обращения в воскресенье, 4 января.

Обращение Владимира Зеленского

Президент отметил, что уже на следующей неделе будет ряд важных встреч, которые будут направлены на укрепление защиты Украины и приближение мира.

"Готовимся уже и к следующей дипломатической неделе — будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны. К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства сообщил о важных изменениях внутри страны. В частности, завтра должно состояться заседание Кабинета министров.

"Говорил сегодня с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко — на завтра готовится заседание Кабинета Министров Украины. Важно, чтобы изменения продолжались. Сегодня же подробно работали на направлении безопасности. Государственная пограничная служба Украины будет меняться, и мы обсудили с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соответствующие направления изменений. Продолжим завтра", — добавил Зеленский.

Также, как ранее сообщил Зеленский, уже в ближайшие дни будут избраны новые руководители областных администраций. Президент отметил, что кадровые изменения произойдут в руководстве пяти областей.

А также стало известно, что президент назначил нового исполняющего обязанности главы ГПСУ.