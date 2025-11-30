Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте — важливі деталі

Зеленський анонсував важливі дні після розмови з Рютте
Дата публікації: 30 листопада 2025 18:43
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із генеральним секретарем НАТО Макром Рютте. Глава держави анонсував спільні зустрічі та важливі дні для країни.
Про це український лідер написав у своєму Telegram у неділю, 30 листопада.
"Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями. Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції", — йдеться у заяві Зеленського.
