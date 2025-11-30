Видео
Зеленский анонсировал важные дни после разговора с Рютте

Зеленский анонсировал важные дни после разговора с Рютте

Дата публикации 30 ноября 2025 18:43
Владимир Зеленский провел разговор с Марком Рютте — важные детали
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Макром Рютте. Глава государства анонсировал совместные встречи и важные дни для страны.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram в воскресенье, 30 ноября.

Зеленский провел разговор с Рютте

Президент сообщил о содержательном разговоре с генсеком НАТО, подчеркнув, что ближайшие дни могут стать переломными в контексте международной поддержки Украины. По словам Зеленского, Киев и Брюссель тесно координируют действия.

"Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции", — написал Зеленский.

Зеленський провів розмову з Марком Рютте
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, Владимир Зеленский также провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, украинский лидер обсудил подготовку к переговорам с финским коллегой Александром Стуббом.

Автор:
Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
