Зеленський очікує оборонні пакети від партнерів — звернення 11 липня

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У п'ятницю, 11 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові кроки у зміцненні обороноздатності країни. За його словами, наразі триває активна робота з міжнародними партнерами щодо постачання озброєння, розвитку внутрішнього виробництва та посилення армії.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Глава держави зазначив, що провів наради з військовими, які доповіли про ситуацію на фронті та хід українських операцій.

Зеленський подякував захисникам за стійкість і підкреслив важливість оперативного виконання всіх домовленостей із партнерами, аби посилення оборонних спроможностей відчувалося вже найближчим часом.

"Потрібно якнайшвидше реалізувати кожну домовленість, щоб було більше сил, засобів, систем ППО і захисту неба. Це — ключовий пріоритет", — наголосив президент.

За словами Зеленського, вже досягнуто низки позитивних політичних сигналів від союзників, зокрема зі США та європейських країн. Відновлено постачання допомоги, і наступного тижня українські військові продовжать роботу з американськими колегами, зокрема з генералом Келлогом. Паралельно готуються нові європейські оборонні пакети.

Президент також висловив сподівання на рішучі санкційні дії проти Росії, зазначивши, що міжнародний тиск має дати результат. Окремо він повідомив, що чекає на докладні звіти від урядовців і команди Офісу Президента щодо кожної домовленості з партнерами. За результатами буде ухвалено персональні кадрові рішення.

"Слава Україні!" — завершив звернення президент.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про досягнення нової домовленості між Сполученими Штатами, НАТО та Україною щодо постачання озброєння. Як стверджує політик, у межах цієї угоди зброю Україні надає Америка, а фінансове забезпечення бере на себе Північноатлантичний альянс.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі лідери обговорили ключові питання безпеки, зокрема перспективи спільного виробництва озброєння та подальше зміцнення протиповітряної оборони України.