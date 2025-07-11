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Зеленский анонсировал оборонные пакеты от партнеров — обращение

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 22:12
Зеленский ожидает оборонные пакеты от партнеров - обращение 11 июля
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В пятницу, 11 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых шагах в укреплении обороноспособности страны. По его словам, сейчас продолжается активная работа с международными партнерами по поставкам вооружения, развитию внутреннего производства и усилению армии.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Глава государства отметил, что провел совещания с военными, которые доложили о ситуации на фронте и ходе украинских операций.

Зеленский поблагодарил защитников за стойкость и подчеркнул важность оперативного выполнения всех договоренностей с партнерами, чтобы усиление оборонных возможностей ощущалось уже в ближайшее время.

"Нужно как можно быстрее реализовать каждую договоренность, чтобы было больше сил, средств, систем ПВО и защиты неба. Это — ключевой приоритет", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, уже достигнут ряд положительных политических сигналов от союзников, в частности из США и европейских стран. Возобновлены поставки помощи, и на следующей неделе украинские военные продолжат работу с американскими коллегами, в частности с генералом Келлогом. Параллельно готовятся новые европейские оборонные пакеты.

Президент также выразил надежду на решительные санкционные действия против России, отметив, что международное давление должно дать результат. Отдельно он сообщил, что ждет подробные отчеты от членов правительства и команды Офиса Президента по каждой договоренности с партнерами. По результатам будут приняты персональные кадровые решения.

"Слава Украине!" — завершил обращение президент.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о достижении новой договоренности между Соединенными Штатами, НАТО и Украиной по поставкам вооружения. Как утверждает политик, в рамках этого соглашения оружие Украине предоставляет Америка, а финансовое обеспечение берет на себя Североатлантический альянс.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Во время встречи лидеры обсудили ключевые вопросы безопасности, в частности перспективы совместного производства вооружения и дальнейшее укрепление противовоздушной обороны Украины.

Владимир Зеленский оружие военная помощь война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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