Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів щодо F-16

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Володимир Зеленський заявив про конструктивну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Це відбулось вже після зустрічі лідерів обох країн у Мюнхені.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в соцмережі X у суботу, 22 лютого.

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Розмова Зеленського зі Схоофом

Глава держави зазначив, що Україна продовжує плідну співпрацю з Нідерландами. Зеленський мав плідну розмову зі Схоофом.

"Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Нас об'єднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи", — написав глава держави.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський подякував Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України. Він зазначив, що це важливо для стабільності всієї Європи. Україна очікує цьогоріч на продовження постачання F-16.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом. Це відбулося під час Мюнхенської конференції з безпеки.

На початку лютого Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів. Літаки призначені для виконання бойових завдань.