Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов по поводу F-16

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Владимир Зеленский заявил о конструктивном разговоре с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Это произошло уже после встречи лидеров обеих стран в Мюнхене.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X в субботу, 22 февраля.

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Разговор Зеленского с Схоофом

Глава государства отметил, что Украина продолжает плодотворное сотрудничество с Нидерландами. Зеленский имел плодотворный разговор с Схоофом.

"Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы", — написал глава государства.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский поблагодарил Нидерланды за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины. Он отметил, что это важно для стабильности всей Европы. Украина ожидает в этом году продолжения поставок F-16.

Напомним, Владимир Зеленский ранее встретился с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Это произошло во время Мюнхенской конференции по безопасности.

В начале февраля Украина получила первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов. Самолеты предназначены для выполнения боевых задач.