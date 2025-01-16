Україна отримає 27 млн євро на потреби енергетики від Нідерландів

Голова МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп. Фото: скриншот з відео

Голова МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп під час візиту до Києва у четвер, 16 січня, оголосив про допомогу Україні на 27 мільйонів євро. Вона призначена для ремонту та захисту енергооб'єктів, пошкоджених російськими атаками.

Про це Вельдкамп сказав під час пресконференції у Києві.

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За словами Вельдкампа, пакет допомоги на 20 мільйонів євро має допомогти Україні зміцнити енергетичні мережі, які серйозно постраждали від атак з Росії. Гроші використають на ремонт та захист енергооб'єктів та децентралізованого виробництва електроенергії.

Також Нідерланди здійснять додатковий внесок 7 мільйонів євро до Комплексного пакета допомоги НАТО, в рамках якого Альянс надає Україні нелетальну підтримку: паливо, медикаменти, зимове спорядження тощо.

Міністр наголосив, що його країна залишається прихильником нових санкцій ЄС проти Росії та буде продовжувати докладати максимальних зусиль для досягнення справедливості.

Раніше голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що російська економіка вже відчуває наслідки західних санкцій.

Також у новообраного президента США Дональда Трампа готуються до нового санкційного тиску на Росію. Під обмеження знову потрапить нафта виробництва РФ.