Украина получит 27 млн евро на нужды энергетики от Нидерландов

Нидерланды выделят Украине 27 млн евро — на что используют
Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп во время визита в Киев в четверг, 16 января, объявил о помощи Украине на 27 миллионов евро. Она предназначена для ремонта и защиты энергообъектов, поврежденных российскими атаками.
Об этом Вельдкамп сказал во время пресс-конференции в Киеве.
Помощь от Нидерландов
По словам Вельдкампа, пакет помощи на 20 миллионов евро должен помочь Украине укрепить энергетические сети, которые серьезно пострадали от атак из России. Деньги используют на ремонт и защиту энергообъектов и децентрализованное производство электроэнергии.
Также Нидерланды осуществят дополнительный взнос 7 миллионов евро в Комплексный пакет помощи НАТО, в рамках которого Альянс предоставляет Украине нелетальную поддержку: топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и т.д.
Министр подчеркнул, что его страна остается сторонником новых санкций ЕС против России и будет продолжать прилагать максимальные усилия для достижения справедливости.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что российская экономика уже чувствует последствия западных санкций.
Также у новоизбранного президента США Дональда Трампа готовятся к новому санкционному давлению на Россию. Под ограничения снова попадет нефть производства РФ.
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