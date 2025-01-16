Украина получит 27 млн евро на нужды энергетики от Нидерландов

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп. Фото: скриншот с видео

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп во время визита в Киев в четверг, 16 января, объявил о помощи Украине на 27 миллионов евро. Она предназначена для ремонта и защиты энергообъектов, поврежденных российскими атаками.

Об этом Вельдкамп сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Читайте также:

Помощь от Нидерландов

По словам Вельдкампа, пакет помощи на 20 миллионов евро должен помочь Украине укрепить энергетические сети, которые серьезно пострадали от атак из России. Деньги используют на ремонт и защиту энергообъектов и децентрализованное производство электроэнергии.

Также Нидерланды осуществят дополнительный взнос 7 миллионов евро в Комплексный пакет помощи НАТО, в рамках которого Альянс предоставляет Украине нелетальную поддержку: топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и т.д.

Министр подчеркнул, что его страна остается сторонником новых санкций ЕС против России и будет продолжать прилагать максимальные усилия для достижения справедливости.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что российская экономика уже чувствует последствия западных санкций.

Также у новоизбранного президента США Дональда Трампа готовятся к новому санкционному давлению на Россию. Под ограничения снова попадет нефть производства РФ.