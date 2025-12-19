Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував переговори України і США

Зеленський анонсував переговори України і США

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:15
Зеленський повідомив про майбутні переговори з США
Президент Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вже цими вихідними відбудеться зустріч української та американської делегацій у Сполучених Штатах. 

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Зеленський підтвердив заплановану зустріч у США

За словами Зеленського, переговори заплановані на найближчі вихідні, а місцем проведення зустрічі стане територія США. Інших деталей щодо формату чи порядку денного переговорів він не уточнив.

Імовірно, делегації обговорять нові позиції мирного плану, гарантії безпеки та інші ключові нюанси щодо України та перемир'я. Також Володимир Зеленський не уточнив, хто увійде до обидвох делегацій. 

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що здебільшого погоджується із пунктами мирного плану Дональда Трампа, але при цьому цинічно висловився про винних у війні.

Раніше глава США Дональд Трамп коментував, чого очікує від переговорів у Флориді, які мають статися цих вихідних.

Вчора, 18 грудня, Володимир Зеленський прокоментував, яка ситуація щодо обговорення майбутнього Донбасу в рамках мирного плану.

Володимир Зеленський Польща США переговори мирний план
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації