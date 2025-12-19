Зеленський повідомив про майбутні переговори з США

Президент Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вже цими вихідними відбудеться зустріч української та американської делегацій у Сполучених Штатах.

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Зеленський підтвердив заплановану зустріч у США

За словами Зеленського, переговори заплановані на найближчі вихідні, а місцем проведення зустрічі стане територія США. Інших деталей щодо формату чи порядку денного переговорів він не уточнив.

Імовірно, делегації обговорять нові позиції мирного плану, гарантії безпеки та інші ключові нюанси щодо України та перемир'я. Також Володимир Зеленський не уточнив, хто увійде до обидвох делегацій.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що здебільшого погоджується із пунктами мирного плану Дональда Трампа, але при цьому цинічно висловився про винних у війні.

Раніше глава США Дональд Трамп коментував, чого очікує від переговорів у Флориді, які мають статися цих вихідних.

Вчора, 18 грудня, Володимир Зеленський прокоментував, яка ситуація щодо обговорення майбутнього Донбасу в рамках мирного плану.