Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что уже в эти выходные состоится встреча украинской и американской делегаций в Соединенных Штатах.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Зеленский подтвердил запланированную встречу в США

По словам Зеленского, переговоры запланированы на ближайшие выходные, а местом проведения встречи станет территория США. Других деталей относительно формата или повестки дня переговоров он не уточнил.

Вероятно, делегации обсудят новые позиции мирного плана, гарантии безопасности и другие ключевые нюансы по Украине и перемирию. Также Владимир Зеленский не уточнил, кто войдет в обе делегации.

Напомним, Владимир Путин заявил, что в основном согласен с пунктами мирного плана Дональда Трампа, но при этом цинично высказался о виновных в войне.

Ранее глава США Дональд Трамп комментировал, чего ожидает от переговоров во Флориде, которые должны произойти в эти выходные.

Вчера, 18 декабря, Владимир Зеленский прокомментировал, какова ситуация по обсуждению будущего Донбасса в рамках мирного плана.