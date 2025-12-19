Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал переговоры Украины и США

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 14:15
Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с США
Президент Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что уже в эти выходные состоится встреча украинской и американской делегаций в Соединенных Штатах.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Зеленский подтвердил запланированную встречу в США

По словам Зеленского, переговоры запланированы на ближайшие выходные, а местом проведения встречи станет территория США. Других деталей относительно формата или повестки дня переговоров он не уточнил.

Вероятно, делегации обсудят новые позиции мирного плана, гарантии безопасности и другие ключевые нюансы по Украине и перемирию. Также Владимир Зеленский не уточнил, кто войдет в обе делегации.

Напомним, Владимир Путин заявил, что в основном согласен с пунктами мирного плана Дональда Трампа, но при этом цинично высказался о виновных в войне.

Ранее глава США Дональд Трамп комментировал, чего ожидает от переговоров во Флориде, которые должны произойти в эти выходные.

Вчера, 18 декабря, Владимир Зеленский прокомментировал, какова ситуация по обсуждению будущего Донбасса в рамках мирного плана.

Владимир Зеленский Польша США переговоры мирный план
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации