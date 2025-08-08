Санкції проти Росії — Зеленський анонсував нові обмеження

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня анонсував нові санкції проти Росії. Російська економіка відчуває обмеження, а підприємства ворога припиняють роботу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні 8 серпня.

Реклама

Читайте також:

Нові санкції проти Росії

Зеленський розповів, що погодив сьогодні кілька санкційних пакетів України і вже незабаром будуть відповідні рішення. Він зазначив, що з цього приводу провів особливу нараду з урядовцями та командою Офісу президента.

"Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують всю інформацію про свої втрати, але вони не можуть заблокувати об'єктивну реальність. Те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає, допомагає завершенню війни", — сказав глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що він продовжує активну переговорну роботу з партнерами, аби була спільна позиція заради реального миру для України. Він вважає, якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді його вдасться досягнути.

"Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Бачимо, що росіяни на це не зважають — принаймні поки що не зважають. Сьогодні знову вбивства, російські обстріли. Більше сотні ударних дронів було в ніч на цей день проти України, ще протягом дня удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах, громадах", — підкреслив президент.

Нагадаємо, нещодавно Білий дім анонсував санкції проти Росії. За даними ЗМІ, Америка планує запровадити вторинні обмеження проти РФ вже у п'ятницю, 8 серпня.

Крім того, 4 серпня Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти РФ. Перший пакет санкцій стосується 62 людей та компаній, які причетні до експорту викраденого зерна з тимчасово окупованих територій України.