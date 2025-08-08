Санкции против России — Зеленский анонсировал новые ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа анонсировал новые санкции против России. Российская экономика чувствует ограничения, а предприятия врага прекращают работу.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении 8 августа.

Реклама

Читайте также:

Новые санкции против России

Зеленский рассказал, что согласовал сегодня несколько санкционных пакетов Украины и уже вскоре будут соответствующие решения. Он отметил, что по этому поводу провел особое совещание с чиновниками и командой Офиса президента.

"Россия не считается с потерями людей. Они блокируют всю информацию о своих потерях, но они не могут заблокировать объективную реальность. То, что чувствует российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика. Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает, помогает завершению войны", — сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что он продолжает активную переговорную работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради реального мира для Украины. Он считает, если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда его удастся достичь.

"Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня. Видим, что россияне на это не обращают внимания — по крайней мере пока не обращают. Сегодня снова убийства, российские обстрелы. Более сотни ударных дронов было в ночь на этот день против Украины, еще в течение дня удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте, снова воздушные тревоги в наших городах, общинах", — подчеркнул президент.

Напомним, недавно Белый дом анонсировал санкции против России. По данным СМИ, Америка планирует ввести вторичные ограничения против РФ уже в пятницу, 8 августа.

Кроме того, 4 августа Зеленский подписал два указа о введении санкций против РФ. Первый пакет санкций касается 62 человек и компаний, которые причастны к экспорту похищенного зерна с временно оккупированных территорий Украины.