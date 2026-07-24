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Головна Новини дня Зеленський анонсував нові кроки у Чорному морі та допомогу від ЄС

Зеленський анонсував нові кроки у Чорному морі та допомогу від ЄС

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 18:44
Зеленський анонсував нові кроки у Чорному морі та допомогу від ЄС
Президент Володимир Зеленський на нараді. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо головних оборонних, економічних та дипломатичних викликів для держави на найближчі місяці. Наразі Російська Федерація здійснила кілька цілеспрямованих терористичних операцій проти нашої інфраструктури. Особливо складні виклики зараз фіксують в енергетиці, на паливному ринку, в аграрній сфері та щодо зернового експорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Вимоги до міжнародних партнерів

Тому напрямок захисту українського неба від постійних ударів окупантів гостро потребує швидкого втілення наявних проєктів. Глава держави закликав іноземних союзників чітко усвідомити власну відповідальність та надавати допомогу без жодних зволікань

"Ракети для "Patriot" – це перший пріоритет, і наші домовленості мають виконуватись оперативно. Розраховую на швидкість дипломатичної роботи з боку МЗС України та всіх, хто бере участь у відповідній комунікації", — заявив Володимир Зеленський.

Також він подякував сусіднім державам Євросоюзу, які згодні розширювати транскордонну взаємодію для кращого захисту вітчизняної економіки від агресії.

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"Є також і перелік завдань, які можемо реалізувати тільки в чіткій взаємодії з Брюсселем – інституціями Євросоюзу. Дуже сподіваємось на цю підтримку", — заявив голова держави.

Планування дій у Чорному морі

Окремо президент зазначив, що разом з керівництвом ЗСУ та Міністерства оборони було визначено, як наші сили будуть діяти надалі в акваторії Чорного моря. Голова уряду має представити інституціям Європейського Союзу відповідні пропозиції, які допоможуть уберегти логістику.

Профільні чиновники мають напрацювати рішення, які дозволять зберегти стабільність торговельних процесів у країні. Окремі доручення отримало й оборонне відомство.

"Рустем Умєров отримав додаткові завдання в роботі з партнерами на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Дякую всім, хто допомагає", — заявив глава держави.

Як писали Новини.LIVE раніше, саме Близький Схід зараз став головним джерелом серйозних економічних коливань на світових ринках. Економічний аналітик Олексій Кущ зазначив, що вартість палива на біржах безпосередньо залежить від дій єменських хуситів та ризику початку сухопутних операцій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський анонсував відповідь на удари РФ. За його словами, у держави є чіткий перелік заходів у відповідь на ворожі обстріли. 

Володимир Зеленський Європейський союз звернення
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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