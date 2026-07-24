Зеленский объявил о новых мерах в Черном море и о помощи со стороны ЕС

Президент Владимир Зеленский на совещании. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное основным оборонным, экономическим и дипломатическим вызовам, стоящим перед государством в ближайшие месяцы. В настоящее время Российская Федерация осуществила несколько целенаправленных террористических операций против нашей инфраструктуры. Особенно сложные вызовы сейчас фиксируются в энергетике, на топливном рынке, в аграрной сфере и в сфере экспорта зерна.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Требования к международным партнерам

Поэтому направление защиты украинского неба от постоянных ударов оккупантов остро нуждается в быстрой реализации имеющихся проектов. Глава государства призвал иностранных союзников четко осознать свою ответственность и оказывать помощь без каких-либо промедлений

"Ракеты для "Patriot" — это первый приоритет, и наши договоренности должны выполняться оперативно. Рассчитываю на оперативность дипломатической работы со стороны МИД Украины и всех, кто участвует в соответствующей коммуникации", — заявил Владимир Зеленский.

Также он поблагодарил соседние страны Евросоюза, которые согласны расширять трансграничное взаимодействие для лучшей защиты отечественной экономики от агрессии.

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"Есть также перечень задач, которые мы можем реализовать только в тесном взаимодействии с Брюсселем — институтами Евросоюза. Очень надеемся на эту поддержку", — заявил глава государства.

Планирование действий в Черном море

Отдельно президент отметил, что совместно с руководством ВСУ и Министерства обороны было определено, как наши силы будут действовать в дальнейшем в акватории Черного моря. Глава правительства должен представить институтам Европейского Союза соответствующие предложения, которые помогут сохранить логистику.

Профильные чиновники должны разработать решения, которые позволят сохранить стабильность торговых процессов в стране. Отдельные поручения получило и оборонное ведомство.

"Рустем Умеров получил дополнительные задачи по работе с партнерами на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Спасибо всем, кто помогает", — заявил глава государства.

Как раньше писали Новини.LIVE, именно Ближний Восток сейчас стал главным источником серьезных экономических колебаний на мировых рынках. Экономический аналитик Алексей Кущ отметил, что стоимость топлива на биржах напрямую зависит от действий йеменских хуситов и риска начала наземных операций.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский анонсировал ответ на удары РФ. По его словам, у государства есть четкий перечень мер в ответ на вражеские обстрелы.