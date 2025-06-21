Зеленський повідомив про низку заходів для тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку заходів заради тиску на Росію. Він зазначив, що це необхідно для того, щоб спростити нам шлях до миру.

Про це глава держави розповів у відеозверненні у суботу, 21 червня, опублікованому в Telegram.

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"Путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, — він так сам сформований, російським імперіалізмом.

І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць", — сказав президент.

Зокрема, він наголосив, що Україна буде захищатись. За його словами, вже ухвалено ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про нові рішення у відповідь на агресію РФ

Президент України зазначив, що було ухвалено низку рішень задля нового тиску на РФ, серед яких:

Перше — будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії.

"Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні — внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, — щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність", — пояснив Зеленський.

Друге — направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті.

— направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті. Третє — ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі. А також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості.

"Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць — в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами — зробимо висновки щодо цієї трансформації", — зазначив глава держави.

Також він наголосив, що зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію — на окупанта, — "щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру".

"Деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО, вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей", — резюмував президент.

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на пропозицію Росії щодо нового раунду переговорів у Стамбулі.

Зокрема, глава держави назвав кількість російських військовослужбовців на території України.