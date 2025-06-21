Зеленский сообщил о ряде мер для давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд мер ради давления на Россию. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы упростить нам путь к миру.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении в субботу, 21 июня, опубликованном в Telegram.

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Зеленский о новом давлении на РФ и кадровых изменениях

"Путин вчера устроил бенефис, в частности, и для Соединенных Штатов Америки. Говорил он абсолютно откровенно. Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, — он так сам сформирован, российским империализмом.

И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц", — сказал президент.

В частности, он подчеркнул, что Украина будет защищаться. По его словам, уже принят ряд новых решений, учитывая откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о новых решениях в ответ на агрессию РФ

Президент Украины отметил, что был принят ряд решений для нового давления на РФ, среди которых:

Первое — будут новые наши международные меры ради действительно ощутимых международных санкций против России.

"Мы также активизируем всю санкционную работу в Украине — внутреннюю работу, чтобы каждый, кто до сих пор помогает России, или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнес на оккупированной территории, — чтобы каждый человек почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность", — объяснил Зеленский.

Второе — направим больше ресурсов в наши дроны всех типов, от дипстрайков до конкретной защиты от российских ног на фронте.

— направим больше ресурсов в наши дроны всех типов, от дипстрайков до конкретной защиты от российских ног на фронте. Третье — мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности в украинском дипломатическом корпусе. А также в управлении институтами, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости.

"Что касается дипломатического корпуса, то за месяц — в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами — сделаем выводы относительно этой трансформации", — отметил глава государства.

Также он подчеркнул, что сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию — на оккупанта, — "чтобы усложнить им ситуацию, а значит, чтобы упростить нам путь к миру".

"Детали сегодняшних поручений главе Службы безопасности Украины непубличные. Отдельно будут решения СНБО, они уже готовятся. И фактически в ежедневном режиме будем информировать о том, что делают украинские дипломаты ради достижения наших украинских целей", — резюмировал президент.

Напомним, что Зеленский отреагировал на предложение России относительно нового раунда переговоров в Стамбуле.

В частности, глава государства назвал количество российских военнослужащих на территории Украины.