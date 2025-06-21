Зеленський розповів про кількість військових РФ в Україні

Зеленський назвав кількість військових РФ на території України
Президент України Володимир Зеленський назвав кількість російських військовослужбовців на території України. Зокрема, лідер країни прокоментував ситуацію на Сумщині.
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у суботу, 21 червня.
Зеленський про кількість військових ЗС РФ в Україні
За інформацією Зеленського, на сьогодні 695 тисяч російських військових перебувають на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки — там, де вони напроти Харкова, напроти Сум.
За його словами, є ще приблизно 52 тисячі із Сумського напрямку. Загальна кількість наступів на добу — до 200 по всій лінії фронту.
"Ситуація на Сумщині — це велика проблема для "русскіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині й на Харківщині. Тому що, якщо успіху відповідного немає, президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями", — пояснив президент.
Зокрема, він зазначив, що за цей тиждень на 200 метрів росіяни просунулися в бік Сум, і на 200–400 метрів ЗСУ відштовхнули їх. За даними лідера України, 23 % всіх бомб, всіх ударів, які є по фронту, припадають на Сумський напрямок. Переважно бомби й північнокорейські ракети, які фіксуються у великій кількості.
"Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху", — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський у зверненні анонсував посилення захисту Сумської області.
Раніше один з військовослужбовців ЗСУ заявив, що росіяни наразі не просуваються в Сумській області.
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