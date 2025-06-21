Зеленський розповів про кількість військових РФ в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість російських військовослужбовців на території України. Зокрема, лідер країни прокоментував ситуацію на Сумщині.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у суботу, 21 червня.

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За інформацією Зеленського, на сьогодні 695 тисяч російських військових перебувають на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки — там, де вони напроти Харкова, напроти Сум.

За його словами, є ще приблизно 52 тисячі із Сумського напрямку. Загальна кількість наступів на добу — до 200 по всій лінії фронту.

"Ситуація на Сумщині — це велика проблема для "русскіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині й на Харківщині. Тому що, якщо успіху відповідного немає, президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями", — пояснив президент.

Зокрема, він зазначив, що за цей тиждень на 200 метрів росіяни просунулися в бік Сум, і на 200–400 метрів ЗСУ відштовхнули їх. За даними лідера України, 23 % всіх бомб, всіх ударів, які є по фронту, припадають на Сумський напрямок. Переважно бомби й північнокорейські ракети, які фіксуються у великій кількості.

"Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський у зверненні анонсував посилення захисту Сумської області.

Раніше один з військовослужбовців ЗСУ заявив, що росіяни наразі не просуваються в Сумській області.