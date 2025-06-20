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Зеленський у зверненні анонсував посилення захисту Сумщини

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 21:25
Звернення Зеленського 20 червня - Президент анонсував посилення захисту Сумщини
Володимир Зеленський. Фото: Кадр з відео
Ключові моменти Зеленський назвав підсумки проведення Ставки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ключові результати останнього засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За його словами, особливу увагу на нараді приділили ситуації на фронті, зокрема в Сумській області, де тривають активні бойові дії поблизу кордону.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 20 червня.

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"У росіян там були різні плани, наміри — абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину", — наголосив Зеленський, подякувавши українським підрозділам за стійкість і відвагу.

Крім того, під час засідання детально обговорили питання постачання озброєння. Президент підкреслив, що обсяг міжнародної військової підтримки на 2025 рік стане найбільшим за весь час повномасштабної війни. Йдеться як про вже укладені контракти, так і про нові зобов’язання партнерів.

Також глава держави повідомив про підготовку нових домовленостей із країнами НАТО щодо інвестицій у виробництво озброєння. Основна увага зосереджена на технологіях, зокрема дронах, артилерійських снарядах та перехоплювачах для боротьби з іранськими "шахедами".

"Ми готуємо нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь", — зазначив Зеленський.

За його словами, українські підприємства вже демонструють результат у виробництві перехоплювачів, а обсяги їхнього виготовлення зростають. Держава спільно з партнерами працює над розширенням фінансування оборонної промисловості, що дозволить зміцнити захист країни в умовах тривалої війни.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко висловив занепокоєння ситуацією в Сумській області, зазначивши, що російські війська поступово просуваються вглиб регіону. За його словами, противник уже наблизився настільки, що може використовувати FPV-дрони безпосередньо проти обласного центру — міста Суми. 

Також до цього один з військовослужбовців ЗСУ заявив, що росіяни наразі не просуваються в Сумській області. 

Володимир Зеленський Сумська область Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні захист
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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