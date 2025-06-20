Обращение Зеленского 20 июня - Президент анонсировал усиление защиты Сумщины

Владимир Зеленский. Фото: Кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ключевых результатах последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. По его словам, особое внимание на совещании уделили ситуации на фронте, в частности в Сумской области, где продолжаются активные боевые действия вблизи границы.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 20 июня.

Реклама

Читайте также:

Зеленский назвал итоги проведения Ставки

"У россиян там были разные планы, намерения — абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину", — подчеркнул Зеленский, поблагодарив украинские подразделения за стойкость и отвагу.

Кроме того, во время заседания подробно обсудили вопросы поставок вооружения. Президент подчеркнул, что объем международной военной поддержки на 2025 год станет крупнейшим за все время полномасштабной войны. Речь идет как об уже заключенных контрактах, так и о новых обязательствах партнеров.

Также глава государства сообщил о подготовке новых договоренностей со странами НАТО по инвестициям в производство вооружения. Основное внимание сосредоточено на технологиях, в частности дронах, артиллерийских снарядах и перехватчиках для борьбы с иранскими "шахедами".

"Мы готовим новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует", — отметил Зеленский.

По его словам, украинские предприятия уже демонстрируют результат в производстве перехватчиков, а объемы их изготовления растут. Государство совместно с партнерами работает над расширением финансирования оборонной промышленности, что позволит укрепить защиту страны в условиях длительной войны.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко выразил обеспокоенность ситуацией в Сумской области, отметив, что российские войска постепенно продвигаются вглубь региона. По его словам, противник уже приблизился настолько, что может использовать FPV-дроны непосредственно против областного центра — города Сумы.

Также до этого один из военнослужащих ВСУ заявил, что россияне пока не продвигаются в Сумской области.