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Зеленский назвал количество военных РФ на территории Украины

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Дата публикации 21 июня 2025 14:33
Зеленский рассказал о количестве военных РФ в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram
Ключові моменти Зеленский о количестве военных ВС РФ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество российских военнослужащих на территории Украины. В частности, лидер страны прокомментировал ситуацию на Сумщине.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в субботу, 21 июня.

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Зеленский о количестве военных ВС РФ в Украине

По информации Зеленского, на сегодня 695 тысяч российских военных находятся на территории Украины. Плюс Курское, Белгородское направления — там, где они напротив Харькова, напротив Сум.

По его словам, есть еще примерно 52 тысячи с Сумского направления. Общее количество наступлений в сутки — до 200 по всей линии фронта.

"Ситуация на Сумщине — это большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех на Сумщине и на Харьковщине. Потому что, если успеха соответствующего нет, президент Трамп скорее будет давить на них санкциями", — объяснил президент.

В частности, он отметил, что за эту неделю на 200 метров россияне продвинулись в сторону Сум, и на 200-400 метров ВСУ оттолкнули их. По данным лидера Украины, 23 % всех бомб, всех ударов, которые есть по фронту, приходятся на Сумское направление. В основном бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются в большом количестве.

"Днепровская область — два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пробуют прорываться. Но пока что там у них нет успеха", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский в обращении анонсировал усиление защиты Сумской области.

Ранее один из военнослужащих ВСУ заявил, что россияне пока не продвигаются в Сумской области.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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