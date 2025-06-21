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Зеленський відповів на пропозицію РФ щодо нових перемовин

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 14:21
Зеленський відреагував на пропозицію РФ щодо нових переговорів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram
Ключові моменти Зеленський про новий раунд переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Росії щодо нового раунду переговорів у Стамбулі. Він зазначив, що російська сторона буде затягувати з переговорами, зокрема для того, щоб відтермінувати санкції.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у суботу, 21 червня.

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Зеленський про новий раунд переговорів з Росією

Лідер України прокоментував можливі нові переговори з Росією у Стамбулі після 22 червня. Він зазначив, що Кремль буде затягувати з переговорами у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій. Натомість Україна ж залишається в складній ситуації вибору. 

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"Стамбул "русские" точно будуть тягнути — для відтермінування санкцій і так далі. А ми будемо дійсно в складній ситуації вибору — продовжувати ось так або йти по іншому напрямку", — сказав Зеленський.

Зокрема, він зазначив, що для росіян важливо відірвати США від України і припинити допомогу.

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"Для "русскіх" важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки.  
 
Якщо відбудеться ще пара зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни, буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", — пояснив глава держави.

Нещодавно Путін заявив, що готовий зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, і назвав конкретні умови.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прокоментував наступний раунд переговорів між Україною та Росією.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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