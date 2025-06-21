Зеленский отреагировал на предложение РФ о новых переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение России относительно нового раунда переговоров в Стамбуле. Он отметил, что российская сторона будет затягивать с переговорами, в частности для того, чтобы отсрочить санкции.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в субботу, 21 июня.

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Лидер Украины прокомментировал возможные новые переговоры с Россией в Стамбуле после 22 июня. Он отметил, что Кремль будет затягивать с переговорами в Стамбуле, в том числе и для отсрочки санкций. Тем временем Украина же остается в сложной ситуации выбора.

"Стамбул "русские" точно будут тянуть — для отсрочки санкций и так далее. А мы будем действительно в сложной ситуации выбора — продолжать вот так или идти по другому направлению", — сказал Зеленский.

В частности он отметил, что для россиян важно оторвать США от Украины и прекратить помощь.

"Для "русских" важно оторвать Америку от Украины, прекратить помощь. Для этого надо продемонстрировать дипломатичность. Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки.



Если состоится еще пара встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс, и санкции будут отсрочиваться. А пока идут обмены, будут отсрочены и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно", — объяснил глава государства.

Недавно Путин заявил, что готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и назвал конкретные условия.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал следующий раунд переговоров между Украиной и Россией.