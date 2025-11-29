Зеленський анонсував кроки до завершення війни — звернення

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський висловився про візит української делегації до США для переговорів. Глава держави зазначив, що найближчим часом спільно з партнерами Україна може доопрацювати кроки для завершення війни.

Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення в суботу, 29 листопада.

Звернення Володимира Зеленського

Після нічної атаки російських ракет і дронів, яка знову була спрямована передусім на енергетичну інфраструктуру, президент заявив, що Україна продовжує активно протидіяти ворогу та зміцнює свою оборону.

"Дев'ятнадцять ракет вдалося збити, і серед них — балістика. Подавлено також і майже 560 безпілотників, серед яких близько 300 —"шахеди". На жаль, не все було збито, і працювати для більш сильної ППО — це пріоритет номер один. Це завдання надзвичайно складне, надзвичайно дороге для України та партнерів", — сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що забезпечення України системами та ракетами ППО є надзвичайно дорогим і складним завданням, яке жодна країна не змогла б виконати самотужки. Саме тому співпраця з партнерами залишається ключовою.

Переговори української делегації в США

Президент повідомив, що сьогодні ввечері за американським часом українська делегація прибуде до США для продовження перемовин за пунктами, узгодженими в Женеві. Команда отримала всі необхідні директиви й працюватиме відповідно до чітких пріоритетів України.

"Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами", — наголосив Зеленський.

Кадрові зміни в уряді

Глава держави повідомив, що провів низку нарад — із Кирилом Будановим, Денисом Шмигалем, Михайлом Федоровим та Павлом Палісою — щодо внутрішньої стійкості країни та підготовки до перемовин. Окремо президент поспілкувався зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, фракцією більшості та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Глава держави також повідомив, що вже визначена кандидатура на міністра юстиції. Крім того, уряду та парламентарям доручено напрацювати перелік кандидатів на посаду міністра енергетики.

Зеленський анонсував новий пакет українських санкцій, який узгоджуватиметься з міжнародними партнерами для посилення тиску на Росію. Укази про нові санкційні рішення мають бути підписані вже завтра.

"Наші санкції ми будемо робити фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора так, як потрібно для послаблення російської здатності воювати", — додав президент.

