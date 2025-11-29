Зеленский анонсировал шаги к завершению войны - обращение

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о визите украинской делегации в США для переговоров. Глава государства отметил, что в ближайшее время совместно с партнерами Украина может доработать шаги для завершения войны.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения в субботу, 29 ноября.

"Сегодня вечером - по американскому времени - украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки, и будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от ребят работу согласно четким украинским приоритетам", — заявил Зеленский.

