Главная Новости дня Зеленский анонсировал доработку шагов для завершения войны

Зеленский анонсировал доработку шагов для завершения войны

Дата публикации 29 ноября 2025 19:14
Зеленский анонсировал шаги к завершению войны - обращение
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о визите украинской делегации в США для переговоров. Глава государства отметил, что в ближайшее время совместно с партнерами Украина может доработать шаги для завершения войны.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения в субботу, 29 ноября.

"Сегодня вечером - по американскому времени - украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки, и будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от ребят работу согласно четким украинским приоритетам", — заявил Зеленский.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
