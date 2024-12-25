Прийомна родина з Херсонщини отримала ключі від нового будинку від Фундації Зеленської

Подружжя Зеленських з батьком родини. Фото: скриншот з відео

Перша леді України Олена Зеленська та президент Володимир Зеленський зустрілися з прийомною родиною, яка втратила свій дім у Херсонській області. Членам сім'ї передали ключі від нового будинку.

Про це Зеленська повідомила у Telegram у середу, 25 грудня.

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Зеленські зустрілися з родиною, яка втратила свій дім, тому що була змушена евакуйовуватися з-під Каховки у 2022 році, та передали їй ключі від нового дому, який збудувала Фундація Першої леді.

"Люди, які попри всю складність воєнного часу знаходять сили й можливості створювати великі прийомні родини, дарують віру всій країні в людяність і добро", — йдеться у повідомленні.

Будинок. Фото: скриншот з відео

Подружжя подякувало всім сім’ям, які діляться своїм теплом та всиновлюють дітей, позбавлених батьківської опіки.

"Дякуємо міжнародним партнерам, які допомагають благодійним організаціям реалізовувати зокрема й такі проєкти. Дякуємо всім, хто вірить в Україну й залишається тут", — додала Зеленська.

Скриншот допису Зеленської

Нагадаємо, Зеленський вручив сертифікати на квартири українським захисникам та рідним полеглих воїнів.

Також президент відзначив українських волонтерів, які невпинно допомагають захисникам. Зеленський вручив їм нагороди "Золоте серце".