Приемная семья из Херсона получила ключи от нового дома от Фонда Зеленской

Супруги Зеленские с отцом семьи. Фото: скриншот с видео

Первая Леди Украины Елена Зеленская и Президент Владимир Зеленский встретились с приемной семьей, которая потеряла свой дом в Херсонской области. Членам семьи передали ключи от нового дома.

Об этом Зеленская сообщила в Telegram в среду, 25 декабря.

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Зеленские встретились с семьей, которая потеряла свой дом, потому что была вынуждена эвакуироваться из-под Каховки в 2022 году и передали ей ключи от нового дома, построенного Фондом Первой Леди.

"Люди, которые при всей сложности военного времени находят силы и возможности создавать большие приемные семьи, дарят веру всей стране в человечность и добро", — говорится в сообщении.

Дом. Фото: скриншот с видео

Супруги поблагодарили все семьи, которые делятся своим теплом и усыновляют детей, лишенных родительской опеки.

"Спасибо международным партнерам, которые помогают благотворительным организациям реализовывать, в том числе и такие проекты. Спасибо всем, кто верит в Украину и остается здесь", — добавила Зеленская.

Скриншот поста Зеленской

Напомним, Зеленский вручил сертификаты на квартиры украинским защитникам и родным павших воинов.

Также президент отметил украинских волонтеров, которые неустанно помогают защитникам. Зеленский вручил им награды "Золотое сердце".