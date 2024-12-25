Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям та рідним полеглих

Володимир Зеленський вручає сертифікат на квартиру військовому. Фото: скриншот

Українські захисники та рідні полеглих військових отримали сертифікати на квартири. Президент України зазначив, що вдячність держави має бути не тільки на словах, а й у вчинках.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у середу, 25 грудня.

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Як зазначив глава держави, сертифікати на квартири отримали Герої України та рідні загиблих Героїв. Він подякував тим, хто сміливо проявив себе в захисті України.

"Вдячність держави — це не тільки щось символічне і не тільки поважне ставлення. Це також здатність забезпечити достойне життя родині Героя, його діткам, мамі, тату. Саме тому так важливо, що ми вручаємо квартири і забезпечуємо таку основу, щоб наш воїн і його сімʼя могли жити краще. Це справжня вдячність. Я хочу подякувати всім вам і кожній родині наших Героїв за таких синів", — сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна вистоїть завдяки таким людям — героям, які роблять надзвичайне, щоб Україна могла жити своїм звичайним життям.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит на передову. Там він побував у підземній передовій хірургічній групі та вручив нагороди лікарям.

Глава держави відзначив українських волонтерів, які невпинно допомагають захисникам. Президент вручив їм нагороди "Золоте серце".