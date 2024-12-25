Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям и родным погибших

Владимир Зеленский вручает сертификат военному на квартиру. Фото: скриншот

Украинские защитники и родные погибших военных получили сертификаты на квартиры. Президент Украины отметил, что благодарность государства должна быть не только на словах, но и в поступках.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в среду, 25 декабря.

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Вручение сертификатов Героям и семьям погибших

Как отметил глава государства, сертификаты на квартиры получили Герои Украины и родственники погибших Героев. Он поблагодарил тех, кто смело проявил себя в защите Украины.

"Благодарность государства — это не только что-то символическое и не только уважительное отношение. Это также способность обеспечить достойную жизнь семье Героя, его деткам, маме, папе. Именно поэтому так важно, что мы вручаем квартиры и обеспечиваем такую основу, чтобы наш воин и его семья могли жить лучше. Это настоящая благодарность", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина выстоит благодаря таким людям — героям, которые делают удивительное, чтобы Украина могла жить своей обычной жизнью.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит на передовую. Там он побывал в подземной хирургической группе и вручил награды врачам.

Глава государства отметил украинских волонтеров, которые постоянно помогают защитникам. Президент вручил им награды "Золотое сердце".