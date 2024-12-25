Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Президент вручил сертификаты на квартиры Героям и родным погибших arrow

Президент вручил сертификаты на квартиры Героям и родным погибших

25 декабря 2024 11:08
Ольга Антоновская - редактор
Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям и родным погибших
Владимир Зеленский вручает сертификат военному на квартиру. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Украинские защитники и родные погибших военных получили сертификаты на квартиры. Президент Украины отметил, что благодарность государства должна быть не только на словах, но и в поступках.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в среду, 25 декабря.

Читайте также:

Вручение сертификатов Героям и семьям погибших

Как отметил глава государства, сертификаты на квартиры получили Герои Украины и родственники погибших Героев. Он поблагодарил тех, кто смело проявил себя в защите Украины.

"Благодарность государства — это не только что-то символическое и не только уважительное отношение. Это также способность обеспечить достойную жизнь семье Героя, его деткам, маме, папе. Именно поэтому так важно, что мы вручаем квартиры и обеспечиваем такую основу, чтобы наш воин и его семья могли жить лучше. Это настоящая благодарность", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина выстоит благодаря таким людям — героям, которые делают удивительное, чтобы Украина могла жить своей обычной жизнью.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит на передовую. Там он побывал в подземной хирургической группе и вручил награды врачам.

Глава государства отметил украинских волонтеров, которые постоянно помогают защитникам. Президент вручил им награды "Золотое сердце".

Владимир Зеленский квартиры Герой Украины президент украинские военные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:11 К использованию в ВСУ допустили новый украинский БпАК "Щедрик"

12:08 Подразделения МВД сыграли "Щедрик" в Донецкой области — видео

11:59 В Одессе обновили время отключения света — новые графики на среду

11:58 Какие выплаты получают бойцы ВСУ, выведенные за штат

11:48 У Калуши возникли проблемы с энергоснабжением — что происходит

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:41 Надвигаются морозы — какой будет погода во Львове завтра

11:33 Задержание одесского политика в Киеве — новые подробности

11:32 Опасность для метеозависимых — магнитная буря накрыла Землю

11:27 Укрэнерго сделало заявление о состоянии энергосистемы после атаки

11:14 Мощные взрывы прогремели в Херсоне — что известно

12:11 К использованию в ВСУ допустили новый украинский БпАК "Щедрик"

12:08 Подразделения МВД сыграли "Щедрик" в Донецкой области — видео

11:59 В Одессе обновили время отключения света — новые графики на среду

11:58 Какие выплаты получают бойцы ВСУ, выведенные за штат

11:48 У Калуши возникли проблемы с энергоснабжением — что происходит

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:41 Надвигаются морозы — какой будет погода во Львове завтра

11:33 Задержание одесского политика в Киеве — новые подробности

11:32 Опасность для метеозависимых — магнитная буря накрыла Землю

11:27 Укрэнерго сделало заявление о состоянии энергосистемы после атаки

11:14 Мощные взрывы прогремели в Херсоне — что известно

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине