Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям и родным погибших

Президент вручил сертификаты на квартиры Героям и родным погибших
Украинские защитники и родные погибших военных получили сертификаты на квартиры. Президент Украины отметил, что благодарность государства должна быть не только на словах, но и в поступках.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в среду, 25 декабря.
Вручение сертификатов Героям и семьям погибших
Как отметил глава государства, сертификаты на квартиры получили Герои Украины и родственники погибших Героев. Он поблагодарил тех, кто смело проявил себя в защите Украины.
"Благодарность государства — это не только что-то символическое и не только уважительное отношение. Это также способность обеспечить достойную жизнь семье Героя, его деткам, маме, папе. Именно поэтому так важно, что мы вручаем квартиры и обеспечиваем такую основу, чтобы наш воин и его семья могли жить лучше. Это настоящая благодарность", — сказал Зеленский.
Он также добавил, что Украина выстоит благодаря таким людям — героям, которые делают удивительное, чтобы Украина могла жить своей обычной жизнью.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит на передовую. Там он побывал в подземной хирургической группе и вручил награды врачам.
Глава государства отметил украинских волонтеров, которые постоянно помогают защитникам. Президент вручил им награды "Золотое сердце".
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