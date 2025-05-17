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Зеленська заявила, що президент працює на максимумі своїх сил

17 травня 2025 10:12
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленська наголосила, що її чоловік працює на максимумі
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що Президент Володимир Зеленський працює на максимумі своїх сил. За її словами, іноді йому необхідно відпочивати.

Про це Олена Зеленська сказала в інтервʼю "Марічка".

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Зеленський працює на максимумі

Зеленська зазначила, що її родина постійно бачить, як на максимумі своїх сил працює Зеленський.

"Іноді йому потрібно відпочивати. Хотілося б, щоб була якась "передишка". Поки що я цього не бачу, коли можна це зробити", — додала перша леді.

Нагадаємо, Зеленська прокоментувала конфлікт лідерів США та України в Овальному домі, який відбувся 28 лютого.

А 15 травня Зеленський опублікував фото з дружиною у вишиванках та звернувся до українців.

Володимир Зеленський війна Олена Зеленська Україна політики
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