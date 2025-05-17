Зеленська наголосила, що її чоловік працює на максимумі

Зеленська заявила, що президент працює на максимумі своїх сил
Перша леді України Олена Зеленська заявила, що Президент Володимир Зеленський працює на максимумі своїх сил. За її словами, іноді йому необхідно відпочивати.
Про це Олена Зеленська сказала в інтервʼю "Марічка".
Зеленський працює на максимумі
Зеленська зазначила, що її родина постійно бачить, як на максимумі своїх сил працює Зеленський.
"Іноді йому потрібно відпочивати. Хотілося б, щоб була якась "передишка". Поки що я цього не бачу, коли можна це зробити", — додала перша леді.
Нагадаємо, Зеленська прокоментувала конфлікт лідерів США та України в Овальному домі, який відбувся 28 лютого.
А 15 травня Зеленський опублікував фото з дружиною у вишиванках та звернувся до українців.
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