Зеленський привітав з Днем вишиванки і Днем сімʼї

Володимир Зеленський та Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня вишиванки та Дня сімʼї, які цьогоріч відзначаються в один день — 15 травня. У своєму зверненні він наголосив на важливості збереження традицій, родинних цінностей і національної спадщини.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

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"Сьогодні — про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок — сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати", — сказав Зеленський.

Публікацію Володимир Зеленський доповнив фото, де він зі своєю дружиною Оленою Зеленською. Він одягнутий у чорну вишиту сорочку з гронами калини, а Олена — у світлу сорочку з ніжною вишивкою. Президент закликав берегти ці цінності та передавати їх далі — наступним поколінням.

"Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне", — наголосив Зеленський.

На завершення він привітав українців зі святами: "З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!"

Нагадаємо, в Україні День вишиванки традиційно святкують у третій четвер травня. Цьогоріч свято припадає на 15 травня.

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