Зеленский поздравил с Днем вышиванки и Днем семьи

Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Дня вышиванки и Дня семьи, которые в этом году отмечаются в один день — 15 мая. В своем обращении он отметил важность сохранения традиций, семейных ценностей и национального наследия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

"Сегодня — об очень важном: наших корнях, семье. Смыслы, которые в этом году объединены одной датой. В каждом узоре украинских вышиванок — сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все есть. Связь, которая передается между поколениями и которую должны беречь и ценить", — сказал Зеленский.

Публикацию Владимир Зеленский дополнил фото, где он со своей женой Еленой Зеленской. Он одет в черную вышитую сорочку с гроздьями калины, а Елена — в светлую сорочку с нежной вышивкой. Президент призвал беречь эти ценности и передавать их дальше — следующим поколениям.

"Обязательно сохраним и передадим украинское, наше родное", — подчеркнул Зеленский.

В завершение он поздравил украинцев с праздниками: "С Днем вышиванки и Днем семьи, Украина!"

Напомним, в Украине День вышиванки традиционно празднуют в третий четверг мая. В этом году праздник приходится на 15 мая.

Также читайте о том, как появилась вышиванка в Украине.