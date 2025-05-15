День вишиванки — коли святкують в Україні

Люди одягнені у вишиванки. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 15 травня, відзначають День вишиванки — міжнародне свято, яке має на меті зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Зауважимо, що до свята може долучитися будь-хто, одягнувши вишиванку.

Новини.LIVE розповідають про історію Дня вишиванки та традиції.

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Вишиванки. Ілюстративне фото: Freepik

День вишиванки — коли та як святкують українці

Свято не має фіксованої дати. Щороку в Україні День вишиванки відзначають в третій четвер травня. Відтак цьогоріч День вишиванки припадає на 15 травня.

Зазвичай у День вишиванки українці по всьому світу одягають вишиті сорочки. У такий спосіб вони демонструють повагу до національних традицій. У цей день в Україні у громадських транспортах, школах, на роботах майже всі одягнені у вишиванки.

Дівчата у вишитих сукнях. Ілюстративне фото: Freepik

День вишиванки — історія свята

Святу передувала акція "Всесвітній день вишиванки", котру у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. До цього спонукав її друг Ігор Житарюк, який прийшов на пару у вишиванці.

Відтак, студентка запропонувала одногрупникам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу.

Співзасновники Дня вишиванки надсилали листи до державних органів з проханням підтримати студентів у започаткуванні свята.

У перші роки День вишиванки найбільше відзначали в Чернівцях. Дата, третій четвер травня, була обрана, щоб підкреслити, що святкування припадає на будній день, і що вишиванка — органічна складова повсякденної культури українців.

Нині свято відзначають у найвіддаленіших куточках світу. А у вишитих сорочках цього дня можна побачити світових зірок та політичних діячів.

Зауважимо, що попит на вишиванки зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чимало публічних осіб одягають вишиванки на знак підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Люди одягнені у вишиванки. Ілюстративне фото: Freepik

Раніше штучний інтелект створив фото та показав, якими бачить українські вишиванки у майбутньому.

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