День вышиванки - когда празднуют в Украине

Люди одеты в вышиванки. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 15 мая, отмечают День вышиванки — международный праздник, который имеет целью сохранить давние народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Заметим, что к празднику может присоединиться любой желающий, надев вышиванку.

Новини.LIVE рассказывают об истории Дня вышиванки и традициях.

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Вышиванки. Иллюстративное фото: Freepik

День вышиванки — когда и как празднуют украинцы

Праздник не имеет фиксированной даты. Ежегодно в Украине День вышиванки отмечают в третий четверг мая. Поэтому в этом году День вышиванки приходится на 15 мая.

Обычно в День вышиванки украинцы по всему миру надевают вышитые рубашки. Таким образом они демонстрируют уважение к национальным традициям. В этот день в Украине в общественных транспортах, школах, на работах почти все одеты в вышиванки.

Девушки в вышитых платьях. Иллюстративное фото: Freepik

День вышиванки — история праздника

Празднику предшествовала акция "Всемирный день вышиванки", которую в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. К этому побудил ее друг Игорь Житарюк, который пришел на пару в вышиванке.

Следовательно, студентка предложила одногруппникам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. Сначала вышиванки одели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Но уже в течение последующих лет праздник разросся до всеукраинского уровня, к нему начала участвовать украинская диаспора по всему миру.

Соучредители Дня вышиванки присылали письма в государственные органы с просьбой поддержать студентов в учреждении праздника.

В первые годы День вышиванки больше всего отмечали в Черновцах. Дата, третий четверг мая, была выбрана, чтобы подчеркнуть, что празднование приходится на будний день, и что вышиванка — органическая составляющая повседневной культуры украинцев.

Сейчас праздник отмечают в самых отдаленных уголках мира. А в вышитых рубашках в этот день можно увидеть мировых звезд и политических деятелей.

Заметим, что спрос на вышиванки вырос после полномасштабного вторжения России в Украину. Многие публичные лица надевают вышиванки в знак поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Люди одеты в вышиванки. Иллюстративное фото: Freepik

Ранее искусственный интеллект создал фото и показал, какими видит украинские вышиванки в будущем.

Ранее мы информировали, какие вышиванки любят одевать знаменитости.